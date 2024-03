Affidamento della gestione impianti sportivi alla ASD Polisportiva Campogalliano per i prossimi dieci anni

Gli impianti sportivi comunali, che oltre allo stadio comprendono piscina, pista da motocross, laghi per la pesca sportiva e strutture che consentono di praticare oltre 30 discipline diverse, verranno gestiti dalla ‘PolCampo’ per i prossimi dieci anni.

Con una propria delibera la Giunta Comunale ha accolto la manifestazione d’interesse presentata da ASD Circolo Polisportiva Campogalliano, in pratica una richiesta d’assegnazione corredata da relazioni tecniche su manutenzioni ed interventi di qualificazione e relativo piano economico-finanziario decennale, individuando la soluzione con il migliore rapporto costi-benefici per la collettività.

L’Amministrazione ha riconosciuto al progetto un interesse pubblico e, sfruttando il D.Lgs 38/2021 che inserisce tra gli obiettivi perseguiti dal progetto, il favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale giovanile, per la prima volta ha potuto affidare la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale ad un operatore per un periodo così lungo.

Considerando lo sport parte fondamentale del welfare di una comunità e la pratica sportiva intesa nella più ampia accezione del praticare stili di vita sani, decisiva per la prevenzione sanitaria ed al contempo per favorire l’aggregazione sociale, soprattutto dei giovani, il Comune riconoscerà all’affidatario un contributo annuo massimo di 113.000 euro, utile a mantenere le rette richieste alle famiglie ad un prezzo popolare, in linea con le precedenti, come è successo negli anni, anche a fronte di aumenti di costi delle materie prime.

“Siamo uno dei pochi Comuni – spiega la sindaca Paola Guerzoni – dove ancora si riesce a fare una gestione unitaria degli impianti sportivi, soluzione che ha un valore aggiunto perché permette di offrire ai cittadini la scelta di praticare anche sport che non sono economicamente interessanti. Voglio ringraziare i tanti volontari e tutte le persone che svolgono servizio in polisportiva, in particolare il presidente Filippo Serafini che da oltre 9 anni ricopre questo ruolo con passione e competenza. Nella nostra realtà ci sono anche eccellenze sportive, però vorrei sottolineare l’aspetto sociale di questa aggregazione; ci sono molti campogallianesi (nel 2023 i soci sono stati 1800) di varie età, che frequentano una ‘palestra’ di socializzazione preziosa per giovani e volontari storici che hanno creato un fantastico gruppo intergenerazionale dove anche i ragazzi e le ragazze più giovani fanno le loro prime esperienze”.

Tra le caratteristiche significative d’interesse sociale rientrano anche l’utilizzo degli impianti sportivi da parte delle scuole, le attività rivolte ad utenza contraddistinta da particolare fragilità e naturalmente una particolare attenzione all’utilizzo da parte di fasce di utenza giovanile.

“Con l’affidamento alla Polisportiva Campogalliano della gestione degli impianti sportivi – dichiara il presidente Filippo Serafini – si da’ continuità ad un progetto nato nel lontano 1984 e che vede tutte le diverse discipline sportive collaborare costruttivamente per la promozione dello sport e di uno stile di vita sano, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione. L’impegno dell’associazione per mantenere le tante strutture efficienti ed in ordine continuerà per i prossimi 10 anni con investimenti che vanno oltre la manutenzione ordinaria per oltre 200.000€. Un arco temporale piu’ lungo dei soliti 5 anni, a cui eravamo abituati nelle assegnazioni precedenti, ci consente di fare una pianificazione piu’ importante in termini di interventi ed investimenti di cui speriamo la cittadinanza possa usufruire al più presto. Gli interventi concordati con l’amministrazione coinvolgeranno buona parte delle strutture e ci impegniamo a darne comunicazione attraverso i nostri canali social e tradizionali, quindi restate connessi con la PolCampo!”.