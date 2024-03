Mercoledì all’Auditorium di Maranello “Un alt(r)o Everest”

Sul palco dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello è di scena la prosa con uno spettacolo tratto da eventi realmente accaduti: mercoledì prossimo 6 marzo arriva infatti “Un alt(r)o Everest” di e con Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi, nell’ambito della Stagione teatrale 2023/2024 curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Inizio alle 21, biglietto intero 18 euro, ridotto 16 euro.

Le scene dello spettacolo sono di Maria Spazzi con l’assistenza di Erika Giuliano e Marta Vianello, le luci sono di Alessandro Verazzi mentre le scelte musicali di Sandra Zoccolan. Una produzione ATIR Teatro Ringhiera con il sostegno di NEXT 2016

Jim Davidson e Mike Price sono due amici. Sono una cordata. Nel 1992 decidono di scalare… la loro montagna: il Monte Rainier nello stato di Washington, Stati Uniti. Il sogno di una vita, una vetta ambita da ogni scalatore, un passaggio obbligatorio per chi, nato in America, vuole definirsi Alpinista. “The Mountain” come la chiamano a Seattle. Ma le cose non sono mai come ce le aspettiamo e quella scalata non sarà solo la conquista di una vetta. Sarà un punto di non ritorno, un cammino impensato dentro alle profondità del loro legame, un viaggio che durerà ben più dei 4 giorni impiegati per raggiungere la cima.

“Un alt(r)o Everest” è una storia vera, non è una storia famosa, da essa non è stato tratto nessun film, ma potrebbe essere la storia di ognuno di noi. E forse lo è. Proprio per la sua spietata semplicità. Una storia che racconta le difficoltà e i passaggi obbligatori che la vita ci mette davanti. Crepacci. Non possiamo voltarci dall’altra parte e non possiamo giraci intorno ma solo attraversarli. Due amici, due vite, due destini indissolubili.

Auditorium Enzo Ferrari via Nazionale 78 Maranello (MO) Tel 0536/943010 – Email: auditoriumferrari@gmail.com – www.ater.emr.it – Facebook Auditorium “Enzo Ferrari” Maranello – Instagram auditorium_ferrari_maranello