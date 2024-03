Alla Bologna Marathon vincono Kamau Simon Njeri e Federica Moroni

E’ stata l’edizione dei record la terza Bologna Marathon che si è svolta questa mattina nelle strade del centro di Bologna.

Record di partecipazione, con oltre 8000 partecipanti nelle tre prove sui 21, 30 e 42 KM, record sia al maschile che al femminile nella maratona. I vincitori sono stati il keniota Kamau Simon Njeri della Run2gheter in 2.22.28 mentre tra le donne ha sfondato il muro delle 2.50 Federica Moroni della Dinamo Sport, che ha chiuso in 2.49.46. Per entrambi gare solitarie e dunque i tempi hanno ancora maggior valore. In campo maschile secondo posto per Salvatore Franzese (Atl. Reggio) in 2.29.31 mentre terzo il rappresentante dell’atl. Castenaso Celtic Druid Elia Generale in 2.29.54. Davide Colgan, vincitore lo scorso anno, è giunto quinto, dietro anche a Mattia Reggidori. Tra le donne seconda Giorgia Venturi (pod. Ozzanese) in 3.01.28, quindi terzo posto per Stefania Simonelli (Team 42195) in 3.02.37. Sul palco a premiare i vincitori il sindaco della città, Matteo Lepore, che ha commentato: “Siamo molto felici per questa edizione. Un ringraziamento agli organizzatori, ai volontari, ma anche ai cittadini che ancora una volta hanno portato pazienza e mi dispiace per gli eventuali disagi. Ma portare persone da oltre ottanta paesi del mondo è una grande occasione per la città, quindi viva la maratona”. Insieme a Lepore anche il questore Antonio Sbordone, il presidente del CONI dell’Emilia Romagna Andrea Dondi e la presidente di Bologna Sport Marathon Teresa Lopilato: “Abbiamo fatto il sold out su tutte e tre le competizioni, – ha detto al termine della manifestazione – ieri è stata una splendida giornata con oltre 300 bambini, abbiamo portato quasi 700 persone a Bologna da ogni parte del mondo con il record di oltre 8000 persone che hanno gareggiato. Siamo davvero orgogliosi e soddisfatti visto che l’obiettivo di queste manifestazioni è far vedere quanto è bella la nostra città. Un ringraziamento a tutto il nostro gruppo di lavoro, al comune per il supporto, a tutti i volontari, ai vigili, agli sponsor e a tutti quelli che ogni anno rendono sempre migliore la Bologna Marathon>>.

UNIPOLMOVE RUN TUNE UP

La mattinata si era aperta con la partenza dei quasi 3100 partecipanti alla 20^ edizione della UnipolMove Run Tune Up, la mezza maratona di Bologna, che ha visto partecipare anche l’assessora Roberta Li Calzi e Piero Barone del “Volo”, che all’arrivo ha detto: “Bologna è la mia seconda città. Vivo spesso qui e correre tra le strade del centro è sempre meraviglioso”. Su questa distanza in campo maschile la vittoria è andata al giovanissimo Francesco Mariani, 22 anni, dell’Atl. Il Colle, che studia statistica a Bologna e alterna la passione della corsa con l’orienteering che pratica a Bologna con la pol. Masi di Casalecchio. <<Era il mio esordio sulla distanza – ha detto all’arrivo – ma è stato bellissimo transitare lungo le strade della città che mi ospita. Anzi, sono passato praticamente davanti a casa mia e sono strade che oramai conosco benissimo>>. Mariani ha chiuso la sua fatica in 1.08.17 a 3.14 di media al chilometro, decisamente interessante per un esordiente. Dietro a lui Jon Herranz Presa (Alona-Mendi AT) in 1.10.12, quindi terzo Emanuele Generali (Atl. Castenaso Celtic Druid) in 1.10.28. A livello femminile ha tagliato per prima il traguardo la britannica Hannah Russel in 1.20.53 ma per motivi regolamentari la vittoria ufficiale è andata a Rosa Alfieri (Circolo Minerva) in 1.24.21. Dietro a lei Rachele Eleonora Corradini (Grottini Team Recanati) 1.27.44, quindi terza Sara Nanni (Francesco Francia) 1.29.36.

30 KM DEI PORTICI

Oltre 1400 i partenti della 30KM dei Portici nella quale hanno vinto in campo maschile Daniele Lanza (Sport Club Brescia) in 1.47.57, che ha preceduto Roberto Zironda (Vicenza marathon) in 1.48.45, quindi terzo Emanuele Maio (ASD Tosco-Romagnola) in 1.49.43. Tra le donne vittoria per Federica Cicognani (Atl. Sacmi Imola) in 2.06.15, seconda Elena Neri (Pol. Rubiera) in 2.06.57, quindi terzo posto per Giorgia Bonci (Liferunner) 2.08.39.

5 KM TECNOCASA CITY RUN

Entusiasmo alle stelle per l’ultima partenza della mattina, con persone che si sono portate in piazza Maggiore solo per salutare Gianni Morandi, che insieme a Laura Fogli e al sindaco Lepore hanno partecipato alla 5Km Tecnocasa City Run e alla Charity. Oltre 2000 presenze che hanno intonato sulla linea di partenza “C’era un ragazzo”, quindi il saluto di Morandi: <<Ringrazio il Signore che mi da la forza di stare ancora qui. In una città bellissima, con tante persone da tutta italia e da 77 paesi del mondo. In questo momento vorrei anche rivolgere un pensiero a Lucio Dalla che domani avrebbe compiuto gli anni. Lo ricordo con grande affetto>>. Per questa prova nessuna classifica ma il piacere di attraversare il centro della città in compagnia di tanti amanti del podismo.