Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 3 marzo 2024

Cielo in prevalenza coperto con precipitazioni al mattino sul settore occidentale. Nel corso della giornata intensificazione dei fenomeni lungo i rilievi centro-occidentali e le pianure del piacentino e parmense con graduale estensione a tutto il territorio regionale, salvo le pianure romagnole dove le piogge dovrebbero risultare molto deboli se non assenti. Nevicate inizialmente attorno a 1.800 metri, in calo in serata localmente fino a 1.200-1.300 metri.

Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione con valori tra 7 e 9 gradi; massime senza particolari variazioni con valori tra i 12 gradi del piacentino ed i 16/17 gradi della Romagna per venti di caduta. Venti moderati meridionali con rinforzi anche forti, specie lungo i rilievi. Mare mosso o molto mosso, temporaneamente poco mosso nel riminese al mattino.

(Arpae)