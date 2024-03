Le iniziative per l’8 Marzo a Fiorano

Fiorano Modenese celebra l’8 marzo, Festa della Donna, con diverse iniziative patrocinate dal Comune, nell’ambito del ricco programma di eventi proposti dal distretto già a partire dall’inizio della settimana.

Domenica 3 marzo, alle ore 17, al Centro Culturale di Via Vittorio Veneto, è in programma il concerto “La forza delle donne”, con il Maestro Gentjan Llukaci e l’arpista Carla They che accompagneranno letture sulle donne di Franca Lovino. Ingresso ad offerta.

Martedì 5 marzo alle 21 a Casa Corsini, serata di giochi di ruolo tutta al femminile “Nati per giocare: Woman Rules” con ingresso libero e gratuito.

Venerdì 8 marzo, alla Casa delle arti Vittorio Guastalla (via Santa Caterina, 2), alle 16, inaugurazione della mostra collettiva di pittura “I colori delle donne”, a cura dell’associazione Arte e Cultura. La mostra prosegue il 9, 10, 16 e 17 marzo 2024, dalle 16 alle 19. Ingresso libero e gratuito.

Al Circolo Nuraghe, presso Villa Cuoghi (via Gramsci, 32), alle 20.30, il concerto al femminile di “Eulidia duo”, concerto al femminile con le cantanti e musiciste Grazia Cinquetti e Lucia Dall’Olio. Ingresso libero e gratuito, in collaborazione con FASI e regione autonoma Sardegna, associazione Framestorming e Inarte.

Sabato 9 marzo, in piazza Ciro Menotti, alle ore 10, “Una mimosa in piazza”, piantumazione di una pianta di mimosa nel giardino accanto alla panchina rossa e consegna di un contributo al Centro Distrettuale Antiviolenza Tina da parte dell’associazione culturale Accademia della Stravaganza, ricavato dello spettacolo Onda libera. Al termine coreografia a cura della ASD Pattinaggio di Sassuolo.

Sempre sabato 9 marzo, alle 17.30, alla Casa delle arti Vittoria Guastalla, “8 marzo, sempre”, spettacolo con testimonianze di donne in musica e parole, presentato dall’associazione Akos e promosso dall’associazione Arte e Cultura. Ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Alle ore 21, al cinema teatro Astoria, proiezione gratuita del film/documentario “Woman” di Anastasia Mikova.

Domenica 10 marzo, infine, alle ore 21, al cinema teatro Astoria sarà possibile assistere alla proiezione del film “Barbie” della regista americana Greta Gerwing. Ingresso a pagamento.

Per info e aggiornamenti consultare la sezione Eventi del sito del Comune di Fiorano Modenese e i canali social.