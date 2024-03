Pallanuoto: la Reggiana batte anche il Mestrina nel primo big match della stagione vincendo 8-6

Sesto successo consecutivo per la Pallanuoto Reggiana che esce dalla vasca di casa, in via Melato, con altri 3 punti in tasca, vincendo per 8-6 il primo big match della stagione contro la Mestrina Nuoto. Con pieno punteggio (18 punti) la squadra granata si mantiene in testa alla classifica del Campionato maschile regionale di serie C, con un distacco di +2 da Lodi, e si prepara ad affrontare la prossima sfida.

Partita serrata, la Reggiana parte subito avanti per 1-0, ma la squadra avversaria rimonta a 1-2. Poi è l’orgoglio a rimettere in moto la forza granata e a riportarla in vantaggio sul 4-2. Da lì in poi si susseguono uno scambio di giocate da alta classifica che fanno ballare il risultato su 1-2 lunghezze di distanza fino alla fine, vedendo sempre i ragazzi granata in testa.

Ultimo tempo da cardiopalma, dove la tensione e qualche ingenuità giocano brutti scherzi a 4 minuti dalla fine un rosso per protesta può costare caro alla Reggiana, che però non si scompone e nonostante si faccia recuperare 2 gol (da 7-4 a 7-6) mette il punto esclamativo alla partita con un acuto del capitano Roldan, che chiude il match sull’8-6 e regala i 3 punti più sudati e meritati dall’inizio del campionato.

“Partita molto difficile – sottolinea il mister Filippo Franceschetti -, era uno degli scontri diretti per la promozione. È stata una partita molto dura, dove però siamo sempre riusciti a stare in vantaggio, potevamo chiuderla anche un pochino prima, abbiamo commesso qualche errore in attacco, che però ci sta, non mi sento di chiedere di più ai ragazzi dopo la settimana difficile che abbiamo avuto, con ben otto giocatori che, chi più chi meno, ha avuto problemi di carattere influenzale. Ottima vittoria, soprattutto di carattere. Complimenti ai nostri ragazzi che dopo questa prestazione si candidano ufficialmente per il primo posto nel girone, anche se il lavoro duro inizierà solamente ora. Tra alcune settimane c’è l’altro big match con Lodi, l’altra squadra che ci può contendere il primo posto. C’è da continuare il percorso, senza abbassare la guardia”.

Marcatori: Roldan Garcia (2), Algeri (2), Curti (2), Montante (1), Lepore (1).

Parziali: 2-2, 4-3, 6-4, 8-6.

Il prossimo appuntamento sabato 2 marzo, sempre in via Melato, per la sfida contro Formigine.