Medio Oriente, Tajani “Subito cessate il fuoco per far arrivare aiuti”

ROMA (ITALPRESS) – “Convincere Israele e Hamas a un cessate il fuoco immediato per permettere l’arrivo degli aiuti umanitari e la liberazione degli ostaggi”. Lo dice a Qn, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aggiunge: “Chiediamo al governo Netanyahu di accertare ciò che è successo in queste ore e di proteggere i civili. Contemporaneamente, pensiamo di aiutare i palestinesi con un miglior coordinamento degli aiuti da inviare a Gaza delle organizzazioni umanitarie: dalla Croce Rossa alla Fao”. Tajani si è anche messo a disposizione per una eventuale candidatura per le prossime elezioni europee: “Se serve al partito sono pronto a farlo, se ne parlerà più avanti: naturalmente mi confronterò con Giorgia e Matteo”. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma