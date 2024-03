Garisenda, arriva a conclusione il posizionamento dei container

In questa settimana si conclude il montaggio dei container che compongono la struttura di contenimento, a doppio livello comprensivo di zavorra, prevista nel tratto da via San Vitale fino all’incrocio di via Rizzoli, passando per via Zamboni e via de’ Giudei. In totale al momento sono stati montati 20 container. Sempre questa settimana si conclude la realizzazione dei micropali.

Dalla settimana prossima si procederà con le opere propedeutiche necessarie per realizzare e posare i paramassi previsti nei lati sud ed est. Il passaggio pedonale riprenderà regolarmente senza deviazioni.