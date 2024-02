Vincenzo Pirrotta al Teatro Asioli di Correggio con il monologo ‘Storia di un oblio’

Domenica 3 (ore 17) e lunedì 4 marzo (ore 20.30) Vincenzo Pirrotta interpreta al Teatro Asioli di Correggio l’emozionante monologo Storia di un oblio, diretto da Roberto Andò, su testo di Laurent Mauvignier (tradotto da Yasmina Melaouah).

Vincenzo Pirrotta, attore-regista-autore siciliano di rara potenza interpretativa, ha introiettato la tradizionale arte del “cunto”, rendendola contemporanea e adattandola alle numerose creazioni proprie o dei tanti artisti di spicco di cinema e teatro che lo hanno voluto accanto: da Lo Cascio a Bellocchio, da Martone a Roberto Andò (noto regista di teatro e cinema: Viva la libertà, Una storia senza nome, La stranezza…, che anche qui lo dirige).

Il testo di Mauvignier racconta – con toni tra canto funebre, lamentazione e invettiva – un drammatico episodio accaduto nel 2009 a Lione, in un centro commerciale: un giovane marginale che ha bevuto una lattina di birra presa da uno scaffale viene pestato a morte da quattro vigilantes. Il testo però evita qualsiasi riferimento esplicito a quell’omicidio , così che la tragedia dell’ipermercato francese possa essere una vicenda di morte in qualsiasi luogo. La voce narrante si rivolge all’ipotetico fratello della vittima, “il procuratore ha detto che un uomo non può morire per così poco, che non è giusto morire per una lattina di birra che uno ha tenuto in mano troppo a lungo”, cercando di capire come sia potuto accadere un fatto del genere, come quattro persone forse normali e che magari non si sopportano vicendevolmente improvvisamente siano diventate un branco di bestie che si accaniscono su una persona che si trasforma in un “pezzo di carne” da battere. Forse la frase del procuratore sottintendeva che una vita deve valere di più, ma quanto? “una vita deve valere un po’ più di una birra, un pacco da sei? da dodici? da ventiquattro birre, no, che dici? è troppo?”. La potente interpretazione di Pirrotta, “struggente e illuminante dalla prima all’ultima parola”, ci porta con profonda pietas dentro e fuori il momento in cui il corpo si accartoccia, proprio come una lattina di birra, e dentro i pensieri della vittima, che si illude che quel calcio sia l’ultimo.

