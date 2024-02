Vandalismo grafico: occupazione di suolo pubblico a canone dimezzato per gli esercenti bolognesi che puliscono i muri

La Giunta ha approvato la delibera, che proseguirà il suo iter in Consiglio comunale, per l’aggiornamento del regolamento comunale che disciplina il canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, introducendo una riduzione del 50% del canone per iniziative di partenariato sociale che prevedano la realizzazione, da parte di microimprese, piccole e medie imprese, di interventi di interesse generale, compreso il decoro urbano.

Viene dunque recepito quanto indicato dal nuovo Codice degli appalti e contratti del 2023 che riunisce sotto il nome di partenariato sociale tutte quelle forme di collaborazione tra privati e Amministrazione, precedentemente definite come “interventi di sussidiarietà orizzontale” e “baratto amministrativo”, e riconosce la possibilità di prevedere incentivi fiscali per la conclusione di questi contratti.

Il nuovo regolamento comunale stabilisce che la riduzione del canone può essere concessa a condizione che l’oggetto dell’occupazione per cui è dovuto il canone rientri nel contesto del progetto di partenariato. L’agevolazione viene concessa per tutta la durata del partenariato e l’importo della riduzione del canone non può comunque superare il costo degli interventi.

Le iniziative di partenariato possono essere attivate all’interno di atti di programmazione dell’Amministrazione comunale per individuare ambiti, anche territoriali, e finalità delle iniziative.

La modifica al regolamento consentirà al Comune di proseguire nelle attività e azioni finalizzate a creare una filiera di interventi, sia da parte pubblica, sia privata, per la cura della città e la lotta al degrado, coinvolgendo nel sistema anche gli operatori commerciali che sono titolari di occupazioni di suolo pubblico per dehors.

La procedura prevederà varie fasi:

approvazione modifica regolamentare (marzo 2024);

individuazione delle aree in cui si possono realizzare interventi di rimozione del vandalismo grafico e altre azioni di cura degli spazi comuni (aprile/maggio 2024);

raccolta, valutazione e approvazione proposte da parte degli operatori commerciali (giugno/novembre 2024);

avvio attività da parte degli operatori per la durata di un anno (gennaio/dicembre 2025);

sconto 50% canone per l’anno 2025.

“Con questa iniziativa il Comune – spiega l’assessora al Commercio Luisa Guidone – promuove l’inserimento delle attività commerciali all’interno del sistema complessivo di cura dello spazio pubblico per assicurare a tutti i cittadini e i fruitori più sostenibilità e maggiore qualità. Si tratta di una sperimentazione innovativa che si pone l’obiettivo di valorizzare la qualità del paesaggio urbano, promuovendo la conservazione dei tessuti urbani della città storica, incentivando la pulizia e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente. Sarà un’opportunità intorno alla quale costruiremo nuove sinergie lavorando fianco a fianco con le associazioni di categoria e le singole attività sul territorio”.