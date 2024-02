Teatro e Cinema per tutta la famiglia al Teatro Comunale di Bagnolo in Piano

Al Teatro Comunale di Bagnolo in Piano arriva una rassegna dedicata ai più piccoli con laboratori e spettacoli di teatro, ma anche cinema.

LABORATORIO TEATRO IN FABULA

Si comincia domenica 3 Marzo alle ore 17.00 con il primo laboratorio di TEATRO IN FABULA: un percorso di ricerca, condivisione e gioco in cui nonni, nipoti genitori e figli sperimenteranno assieme il raccontare storie, creare personaggi, usare la voce, il corpo, le emozioni in uno spazio scenico.

Il secondo laboratorio sarà invece domenica 7 aprile, con un appuntamento aperto a tutti: non è necessaria esperienza, ma per partecipare bisogna portare: un pigiama, biscotti e tanta voglia di sorridere.

I due laboratori di domenica 3 marzo e domenica 7 aprile sono a prenotazione OBBLIGATORIA: per info e prenotazioni contattare 346.8466675 (Rossana).

Costo del biglietto: 8 euro. Il biglietto sarà ritirabile il giorno stesso del laboratorio in biglietteria.

CINEMA

Domenica 5 marzo sempre alle ore 17.00 è tempo di cinema, con la proiezione del bellissimo SUPERMARIO BROS, film per tutta la famiglia, adatto anche ai più piccoli, con protagonista l’idraulico di nome Mario che viaggia in un labirinto sotterraneo con suo fratello Luigi, cercando di salvare una principessa catturata. Biglietto unico a 5 euro.

SPETTACOLO DI TEATRO

Domenica 24 marzo, alle ore 17.00, sarà la volta di uno spettacolo teatrale dedicato ai bambini: ACCIARINO MAGICO, della Compagnia Teatro dell’Orsa, tra le più belle storie di Andersen, con protagonista una vecchia strega che sotto un albero aspetta un giovane soldato per inviarlo nella pancia della terra.

Ingresso unico a 8 euro.

La rassegna di LABORATORIO, TEATRO e CINEMA è curata dall’Associazione Quelli del ’29, con la direzione artistica di Paolo Di Nita, e pensata per tutta la famiglia, per trascorrere piacevoli momenti insieme grazie alla magia del teatro…e del cinema.

ORARI BIGLIETTERIA

La biglietteria aprirà alle ore 16.30, 30 minuti prima dell’inizio dell’evento.

Info su: www.teatrocomunalebagnoloinpiano.it. Prevendita online sul circuito Vivaticket

Per Info Spettacoli e Cinema: 366.3206544 (Teatro)