Progettista grafico digitale: il 5 marzo a Carpi al via un corso di formazione gratuito per gli operatori della moda

Il progettista grafico digitale è la figura in grado di utilizzare i software grafici per la ricerca, l’ideazione, la progettazione e lo sviluppo di collezioni fashion di abbigliamento, calzatura, accessori moda: sarà proprio una formazione base in quest’ambito l’obiettivo del nuovo Corso di formazione gratuito promosso da Carpi Fashion System e realizzato da ForModena che prenderà il via martedì 5 marzo a Carpi.

Il corso avrà la durata di 32 ore, suddivise in 8 lezioni che si svolgeranno dalle ore 9.00 alle 13.00, in presenza presso la sede di ForModena, in via Marx n°131/c a Carpi oppure online, per chi ne farà richiesta, secondo un calendario che sarà definito in fase di avvio con gli utenti iscritti.

Il corso prevede l’apprendimento dell’utilizzo dei principali software per la progettazione digitale delle collezioni Fashion, ovvero le suite grafiche Adobe Photoshop. Il programma del corso verrà dettagliato nei contenuti più specifici a seconda delle peculiarità sia territoriali che settoriali (tessile, abbigliamento, calzatura, pelletteria, accessori).

Per informazioni è possibile inviare una e-mail all'indirizzo stefania.beltrami@formodena.it o visitare il sito www.formodena.it.

Il corso rientra nell’operazione Fashion digitale e Sostenibile, cofinanziato con risorse del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna.

Carpi Fashion System è il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda di cui fanno parte CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione CR Carpi e Comune di Carpi, Fondazione Democenter-SIPE e ForModena.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it.