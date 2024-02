Marzo in musica a Fiorano

Il mese di marzo si apre a Fiorano Modenese con alcuni interessanti appuntamenti musicali organizzati da associazioni culturali del territorio e le pellicole di successo al cinema.

Sabato 2 marzo, alle ore 20.30, presso la sede del Circolo Nuraghe Pinuccio Sciola a Villa Cuoghi (via Gramsci, 31) è in programma il concerto “Animas” con Beppe Dettori (ex tazenda), voce e chitarra e Raoul Moretti, arpa elettrica. L’ingresso è libero e gratuito, seguirà un rinfresco con prodotti sardi. L’iniziativa è in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, la FASI, la Regione Autonoma della Sardegna e l’associazione Inarte

Alle 21, sul palco del teatro Astoria, arriva invece lo spettacolo “Pink Floyd Night” con Pink and Us, che porterà in scena i maggiori successi dei Pink Floyd: dall’album “The Dark Side of The Moon” a “The Wall”, da “Wish You Were Here” a “Meddle”, da “Momentary Lapse of Reason” a “The Division Bell”. I biglietti sono disponibili in prevendita su Vivaticket o alla biglietteria del teatro prima dello spettacolo.

Domenica 3 marzo, alle 17.00, presso il Centro Culturale Via Vittorio Veneto, le donne e la loro forza di autodeterminazione sono protagoniste di un concerto con la partecipazione del Maestro Gentjan Llukaci e dell’arpista Carla They che accompagneranno le letture di Franca Lovino. Ingresso ad offerta.

Per concludere, al cinema teatro Astoria, domenica pomeriggio, alle ore 18, è in programma “Napoleon”, l’ultimo film del regista americano Ridley Scott interpretato da Joaquin Phoenix e alle 21 “Io capitano” regista italiano Matteo Garrone.