Il Trofeo del Lambrusco di Soliera, 50ª edizione

Una nota della Camera di Commercio di Modena la definisce come “la più longeva manifestazione popolare e non politica di tutta la Provincia di Modena, forse di tutta l’Emilia”. Si riferisce al Trofeo del Lambrusco di Soliera che sabato 2 marzo arriva alla sua 50ª edizione presso il Centro Polivalente Sportivo di piazzale Loschi 190, apprestandosi a vivere il primo appuntamento dell’anno. A partire dalle 9.30 è prevista la valutazione del vino ancora in botte, per stilare una classifica provvisoria dei primi quindici vini; in serata, alle 20.30, la tradizionale cena con un menù caratterizzato dalle eccellenze della gastronomia modenese, alla presenza delle autorità.

Info e prenotazioni: 339.3774786, 333.6010758, 338.7458665.

Tra qualche mese, al passaggio di stagione fra estate e autunno, gli stessi vini ormai maturati e con la fermentazione completata nella propria bottiglia, verranno assaporati di nuovo per verificarne la “tenuta” e le caratteristiche definitive.