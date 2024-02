Formula 1, la gara del Bahrain in diretta all’Auditorium

La Formula 1 in diretta a Maranello: anche per il campionato mondiale 2024 all’Auditorium Enzo Ferrari tornano le proiezioni dei gran premi, ventiquattro gare in programma fino a dicembre. Si parte sabato 2 marzo alle ore 16 con il Gran Premio del Bahrain che si corre sul Bahrain International Circuit costruito nel 2004 in località Sakhir, alla periferia di Manama, capitale del Bahrain. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, l’Auditorium apre al pubblico trenta minuti prima dell’inizio della gara.