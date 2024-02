Elvira e le altre: una passeggiata storica a Soliera

Sabato 2 marzo, a Soliera, nell’ambito delle iniziative per la Festa della Donna, è in programma “Elvira e le altre”, una passeggiata con narrazione storica che si svilupperà in un percorso a tappe nel centro urbano del paese. La partenza sarà alle ore 15, da piazza Lusvardi, ma l’invito è a presentarsi fin dalle 14.45 per completare le procedure di iscrizione.

La passeggiata storica durerà circa un paio d’ore ore, comprese le soste narrative. Tappa dopo tappa, attraverso episodi e storie di vita locali, verranno raccontate le scelte delle donne che, trovandosi a vivere l’esperienza della Seconda Guerra Mondiale, ne fecero uno strumento di emancipazione dai ruoli tradizionali femminili, fino alla conquista del diritto di voto. Per questa passeggiata è stata scelta una data vicina all’8 marzo perché proprio l’8 marzo 1945 le donne italiane ricominciarono a festeggiare la Giornata internazionale della donna, dopo la ventennale censura fascista. Quel giorno celebrarono il suffragio femminile ottenuto poche settimane prima.

Le donne di Soliera furono protagoniste di momenti cruciali della lotta partigiana, ma si attivarono anche a favore della popolazione, per la difesa della vita. Camminando, verranno rievocate le loro parole, il loro vissuto, le loro paure e i loro sogni. In particolare si renderà omaggio a Elvira Vezzali. “Se siete sempre passati davanti al suo cippo senza sapere nulla di lei”, spiegano le organizzatrici, “cercheremo di rimediare a questa lacuna”.

L’esperienza della Resistenza – armata o, più spesso, civile – mutò la percezione che le donne avevano di se stesse, ma soprattutto non rese più possibile continuare a negare la piena cittadinanza a chi aveva dimostrato di saper lottare, al pari degli uomini, per la libertà del Paese. Ripensare alle conquiste del passato può darci nuovo slancio in preparazione alla Giornata internazionale della donna, ricorrenza che ci aiuta a ricordarci che se una piena parità non è ancora stata raggiunta, è stata però percorsa tanta strada.

Iscrizione obbligatoria: si può effettuare comunicando la propria presenza a Licia Mantovani (presidente ANPI di Soliera) al 339 2420790.

Dopo la passeggiata, alle 17.30, ad Habitat, Silvia Ballestra presenta il suo libro “La sibilla. Vita di Joyce Lussu” (Laterza). Ingresso libero.