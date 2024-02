Domenica in 8.000 per la Bologna Marathon 2024

Il conto alla rovescia per l’edizione 2024 della Bologna Marathon sta per terminare. Da venerdì mattina piazza Maggiore si trasformerà nel Villaggio della Maratona, con stand, attività sportive e momenti culturali.

Intanto si sono chiuse con soddisfazione le iscrizioni online a tutte le competizioni e potranno aggiungersi solamente appassionati per la 5 Km Tecnocasa Bologna City Run direttamente al Race Office in piazza Maggiore fino alle 19.00 di sabato, così come quelle per i bambini che parteciperanno, sempre sabato, alla prima edizione della Tigotà Kids Marathon in programma alle 11.00 in Piazza Maggiore.

I NUMERI

Per quanto riguarda la Bologna Marathon sono 1500 i partenti, mentre quasi 1400 quelli iscritti alla 30 KM dei Portici, infine ha segnato il sold out a 3069 iscritti la XX edizione della UnipolMove Tune Up, la 21 Km della città.

Ai quasi 6000 competitivi vanno aggiunti gli oltre 2000 iscritti alla 5KM, che quest’anno include anche il programma charity “Run 5000” con ben 16 Enti della federazione del terzo settore coinvolti, per un totale di circa 8000 podisti che domenica mattina coloreranno della loro passione e simpatia piazza Maggiore e le strade interessate dai diversi passaggi.

Con le ultime iscrizioni sono state confermate le anticipazioni sulla partecipazione straniera, con una manifestazione sempre più internazionale. Sono infatti più del 10% gli stranieri partecipanti da ben 77 nazionalità diverse. I più numerosi i tedeschi, con 93 partecipanti, quindi i francesci, 76, 68 vengono dalla Gran Bretagna, 52 dalla Spagna, 33 dalla Grecia, 31 dagli Stati Uniti e ben 18 paesi sono sopra le dieci unità, compresi 10 dall’Ucraina. Ma non mancano pure atleti dalla Nuova Zelanda, Sud Africa o Taipei.

Per quanto riguarda le regioni italiane sono tutte e venti presenti, con 107 province rappresentate. Se il 39% dei runner sono bolognesi (circa 2400), il 6%, circa 400, vengono da Modena, il 3,6% da Ravenna (250), il 3,16% da Milano (200), quindi 153 da Forlì-Cesena, 142 da Padova, 106 da Rimini, 91 da Ferrara e altrettanti da Rovigo. Da segnalare anche i 65 da Roma, 52 provenienti da Bari, 39 da Napoli, 37 da Palermo, 33 da Caserta, 32 da Lecce, 31 da Bolzano, 28 da Catania e 27 da Trento, per una presenza da una parte all’altra dello stivale.

Abbiamo anche età importanti di questa edizione della maratona, con il più anziano iscritto che ha compiuto lo scorso 10 febbraio 77 anni, mentre, tra le donne, il prossimo 14 maggio ne compirà 66. Tra i più giovani, invece, una ragazza e un ragazzo che hanno compiuto a gennaio i vent’anni.

I FAVORITI

Griglia dei primi trenta affollata, con i favori del pronostico che vanno verso l’estero. Hanno infatti già dato la loro adesione il kenyano della Run2gether Simon Kamau Njeri, con un personale di 2h14’21” del 2022. Proverà a reggere l’urto David Colgan, il campione uscente della Celtic Druid Castenaso che detiene il primato in 2h28’23” e che partirà con il pettorale numero 1. Con lui anche Salvatore Franzese (Atl.Reggio, PB di 2h22’29”) e Riccardo Vanetti (Pod.Pontelungo, 2h31’14”). Da segnalare ancora Emanuele Ciotti (Cesena Triathlon), Gian Luca Coniglio (Boves Run), Stefano Fini (pod. Ozzanese), Luca Ferraccioli (Grottini team Recanati) ed Elia Generali (Castenaso Celtic Druid), che avranno i primi dieci pettorali.

In campo femminile torna la detentrice del primato, ex campionessa italiana di maratona Federica Moroni (Dinamo Sport) che nel 2021 vinse in 2h53’05” e che 10 giorni fa ha stabilito il nuovo primato italiano sui 100 km con 7h27’50”. Con lei tante sfidanti come Giorgia Venturi (Pod.Ozzanese), Valentina Agu (Gsr Ferrero) e l’esordiente Alice Cuscini (Cinque Cerchi Molinella), Irene Baratta (Pontelungo), Paola Caraccio (Frecce Bianche Triathlon), Anna Giunchi (Esercito) e la possibile presenza di Nikolina Stankovic-Sustic, croata che vanta un mondiale nella 100 KM nel 2018, un secondo posto nel 2016 e che dal 2015 al 2019 ha vinto cinque edizioni consecutive della 100 KM del Passatore, con un personale (del 2019) sulla maratona di 2.37.55. Domenica scorsa, per preparasi a Bologna, è arrivata seconda alla maratona di Spalato in 2.51.03. Un problema di viaggio rende ancora incerta la partecipazione.

Nella Run Tune Up (21 KM) possibili protagonisti sono Marco Ercoli (1.10.00) ed Eleonora

Rachele Corradini, vincitrice nel 2022 della 100 Km del Passatore e che vanta sulla mezza

1.25.03.

AUTORITA’

Il via alle gare sarà dato alle 8.45, per la 21 Km, dalla presidente di Bologna Sport Marathon Teresa Lopilato, mentre sarà in gara l’assessora allo sport del comune Roberta Li Calzi e durante la mattinata sarà presente il sindaco, Matteo Lepore. All’ultimo momento è arrivata su questa distanza anche l’iscrizione di Piero Barone, cantante del trio “Il Volo”, mentre alle premiazioni presenzieranno il presidente della regione Stefano Bonaccini e il presidente del CONI regionale Andrea Dondi.

PROGRAMMA:

Da venerdì sarà possibile per gli iscritti visitare i musei della città con offerte particolari e speciali visite gratuite. Alle 15.30 aprirà il villaggio espositivo tra Piazza Maggiore e Piazza Nettuno, dove alle 17.00 si terrà la seduta di training Waff di Daniela Nuti.

Sabato alle 10.30 tour guidato per le vie della città (replicato con le luci notturne alle 20.30), alle 11.00 la Tigotà Kids Marathon riservata ai più piccoli e legata al POP-UP Festival delle Emozioni, del Benessere e dei Diritti dei Bambini. Alle 12.45 allenamento di gruppo guidato dal personal trainer Federico Accorsi, alle 16.00 la presentazione del libro “Corsa e Coscienza, un incontro nel Cuore” di Roberto Riccio, infine alle 19.00 la Messa del Maratoneta presso la vicina chiesa di san Giovanni Battista dei Celestini.

Domenica sarà la volta delle gare: alle 8.45 la UnipolMove Run Tune Up, alle 9.15 le altre due gare la 30KM e la Bologna Marathon, tutte da via Indipendenza, passando per le principali piazze cittadine al suono della musica di oltre 300 musicisti che suoneranno lungo il percorso della maratona, divisi in 10 bande musicali e una marching band. Alle 10.15 il via della 5Km Tecnocasa Bologna City Run, con partenza da Via Rizzoli.