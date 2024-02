Bologna, cade albero sulle scuole medie Gandino

Questa mattina presto è caduto un grande pino davanti alle scuole medie Gandino in via Graziano. Probabilmente a causa del terreno impregnato di acqua l’albero è “scivolato” appoggiandosi sulla copertura della palestra non provocando danni a persone (la scuola era ancora chiusa) né a cose (si sta verificando in queste ore le condizioni della copertura della palestra ma a una prima analisi non risultano danni).

La scuola rimane aperta e nei prossimi due giorni rimarrà chiuso solo l’accesso da quel lato.