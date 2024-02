8 marzo, le iniziative nel Distretto

Otto marzo nel distretto ceramico: in occasione della Festa della Donna i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo propongono un ricco programma di iniziative, un mese di appuntamenti per tutta la cittadinanza tra incontri, spettacoli e momenti di riflessione. Nelle biblioteche saranno disponibili letture a tema, e nelle palestre e impianti sportivi è previsto l’ingresso gratuito per le donne per praticare diverse attività e discipline con Open Sport.

Nel dettaglio, ecco i principali eventi proposti nei comuni.

A Fiorano Modenese martedì 5 marzo alle 21 a Casa Corsini “Nati per giocare: Woman Rules”, serata di giochi di ruolo tutta al femminile; venerdì 8 alla Casa delle arti Vittoria Guastalla alle 16 “I colori delle donne”, inaugurazione della mostra collettiva di pittura e al Circolo Nuraghe alle 20.30 il concerto di Eulidia duo; sabato 9 in Piazza Menotti “Una mimosa in piazza”, piantumazione di una pianta di mimosa nel parco della panchina rossa e consegna di un contributo al Centro Distrettuale Antiviolenza Tina, alla Casa delle arti Vittoria Guastalla alle 17.30 “8 marzo, sempre”, spettacolo con testimonianze di donne in musica e parole e al Cinema Teatro Astoria alle 21 “Woman”, proiezione gratuita del film/documentario.

A Formigine venerdì 1 marzo alla Scuola Secondaria di I Grado “Fiori” di Magreta alle 10 inaugurazione della panchina rossa in collaborazione con i ragazzi della scuola, e alla Biblioteca Daria Bertolani Marchetti alle 20.30 “Il dono di Iris”, presentazione del libro di Flavia Giovanardi; domenica 3 alle 18 all’Auditorium Spira mirabilis “Alfonsina Corridora”, spettacolo dedicato alla prima donna che ha partecipato al Giro d’Italia; venerdì 8 alle 20 alla Polisportiva Formiginese cena e danza (parte del ricavato sarà devoluto al centro antiviolenza Tina); domenica 10 alle 16 al Castello di Formigine “Voci di donne. Storie, conquiste e libertà”, visita guidata tematica a cura del Museo del Castello; lunedì 8 aprile alle 21 all’Auditorium Spira mirabilis “Ragazzo mio. Lettera agli uomini veri di domani”, incontro con lo psicoterapeuta Alberto Pellai sull’educazione emotiva e di genere.

A Maranello giovedì 7 marzo alle 21 all’Auditorium Enzo Ferrari “Barbie”, proiezione gratuita del film; venerdì 8 dalle 16 al Centro Giovani passeggiata di parità aperta ai ragazzi iscritti al progetto medie XL che frequentano il Centro giovani e a tutta la cittadinanza; dal 12 al 29 marzo alla Biblioteca Mabic “Oro rosso”, mostra fotografica della giornalista, scrittrice e fotografa freelance Stefania Prandi sullo sfruttamento del lavoro femminile nell’area del mediterraneo, inaugurazione alle 16.30 di martedì 12 marzo.

A Sassuolo domenica 3 e 10 marzo alle 11 alla Biblioteca Comunale N. Cionini “Tra sport e parole”, il racconto di donne che hanno trovato uno stile di vita attraverso lo sport; dall’8 al 20 alla Galleria d’arte Cavedoni “Donne e colori”, mostra collettiva d’arte (inaugurazione venerdì alle 17); mercoledì 13 alle 19 alla Biblioteca Comunale Leontine “La valigia della Contessa”, conferenza narrazione con oggetti a cura dello storico dell’arte Luca Silingardi; sabato 16 alle 17 all’Auditorium P. Bertoli “Non dargli un nome”, presentazione del libro di Elena Bellei; domenica 17 alle 20.30 al Crogiolo Marazzi “Non c’è Lui senza Lei”, spettacolo di improvvisazione teatrale di 8Mani Teatro; mercoledì 20 alle 20 al Crogiolo Marazzi “Storie di donne”, narrazione di voce e corpi; venerdì 22 alle 20.30 all’Auditorium P. Bertoli conferenza su “I promessi sposi di Alessandro Manzoni: la figura della Monaca di Monza”; sabato 23 alle 17 alla Biblioteca Comunale N. Cionini “Le cose che ci salvano”, presentazione del libro di Lorenza Gentile; domenica 24 alle 18 al Crogiolo Marazzi il seminario-convegno “Tutte Figlie di Eva”. La rassegna ha il sostegno di Coop Alleanza 3.0.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito, info e aggiornamenti sui siti Internet e sulle pagine social dei Comuni.