Protocollo d’intesa tra la Questura e la Fiavet Emilia–Romagna e Marche

Nella giornata di ieri, il Questore ha siglato il protocollo d’intesa con il Dr. Massimo Caravita, Presidente pro tempore della Associazione Imprese Viaggi e Turismo Fiavet Emilia – Romagna e Marche, finalizzato ad instaurare una collaborazione volta ad agevolare le procedure di rilascio del passaporto, per far fronte alle esigenze dei clienti delle Agenzie di viaggio presenti sul territorio.

In particolare, con tale protocollo, la segreteria di Fiavet verificherà la documentazione prodotta e l’effettiva urgenza del viaggiatore, che, dopo aver appurato l’impossibilità di una prenotazione ordinaria, potrà interfacciarsi direttamente con l’Ufficio passaporti della Questura via PEC all’indirizzo dipps114.00n0@pecps.poliziadistato.it o telefonicamente al numero 0516401812, per la risoluzione della problematica.

L’idea di stilare tale protocollo origina dalla necessità di fornire una soluzione alle notevoli criticità scaturite dall’incremento esponenziale della richiesta di rilascio dei passaporti a seguito della ripresa della movimentazione turistica post pandemica.

Come afferma il Presidente Fiavet Massimo Caravita: “L’istituzione di un tavolo di lavoro congiunto ci ha permesso già negli ultimi mesi di individuare e risolvere alcune criticità che causavano ritardi e disagi ai viaggiatori. Con la firma di questo protocollo d’intesa viene ulteriormente rafforzata la collaborazione con la Questura di Bologna in un’attività sinergica finalizzata ad agevolare l’ottenimento del passaporto per i nostri viaggiatori”.