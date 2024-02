Modena: danneggia le vetrine di un esercizio pubblico e cerca di aggredire i Carabinieri intervenuti

Nel pomeriggio di ieri un esercente, comprensibilmente spaventato, ha chiamato preoccupato i Carabinieri poiché uno straniero in escandescenza stava danneggiando porta d’ingresso e vetrina del suo negozio in centro a Modena. E’ immediatamente intervenuta una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, che con non poca difficoltà riusciva a bloccare l’uomo, un 40enne di origini tunisine, che in evidente stato di agitazione psicofisica inveiva contro tutto e tutti.

L’uomo opponeva attiva resistenza ai militari impegnati nella sua identificazione, scalciando e cercando di colpirli. Accompagnato in caserma per l’identificazione, non cessava nel suo comportamento ostruzionistico e minaccioso anche davanti a due medici intervenuti per calmarlo, tanto da scalciare anche contro l’auto di servizio ed infissi della struttura militare.

Il suo stato suggeriva di seguito un controllo al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara, da cui veniva dimesso subito dopo.

Ultimate le procedure di identificazione, l’interessato è stato tratto in arresto per danneggiamento aggravato, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale: oggi verrà giudicato con rito direttissimo.