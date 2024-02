Matteo Renzi a Sassuolo sabato 2 marzo

“Palla Al Centro!”: allo Sporting Club di Sassuolo sabato 2 marzo alle ore 17,00 arriva il Senatore Matteo Renzi per presentare il suo nuovo libro, edito da Piemme. L’ex premier e leader di Italia Viva spiegherà perché la politica non si fa con gli influencer, mentre “l’attuale classe dirigente punta solo a prendere i like, non a cambiare le cose”.

“Gli influencer che ci governano – commenta Renzi – fanno gli show mediatici ma poi alzano le tasse. E tutti zitti in un sistema della comunicazione che è scandalosamente inchinato a Palazzo Chigi Nel libro ho fatto nomi e cognomi raccontando episodi specifici che molti fingono di non voler vedere. Ma soprattutto ho tirato fuori alcune idee che faranno discutere “.

Insieme a Renzi nella splendida cornice dello Sporting Club di via Vandelli, a Sassuolo, saranno presenti la consigliera regionale Giulia Pigoni (Presidente del Gruppo consiliare Italia Viva – Il Centro – Renew Europe), Stefano Mazzetti (Presidente di Italia Viva Emilia-Romagna), e Franco Tonelli (Coordinatore provinciale di Italia Viva Modena).

Per iscriversi all’evento, cliccare: prenota.matteorenzi.it