Evade dai domiciliari, arrestato dai carabinieri di Boretto

Stava scontando una condanna di cumulo pene in regime di arresti domiciliari, quando il 15 dicembre 2013 non è stato trovato in casa a seguito dei previsti controlli. L’uomo, un 54enne palermitano, era stato denunciato per il reato di evasione. A seguito dell’iter processuale, con sentenza emessa nel marzo 2019 dal Tribunale Ordinario di Palermo, confermata dalla sentenza emessa nel marzo 2021, divenuta definitiva nel luglio del 2021 l’uomo è stato riconosciuto colpevole del reato di evasione dal competente Tribunale di Palermo che l’ha giudicato, condannandolo alla reclusione di anni 1 in regime di detenzione carceraria.

La sentenza è ora divenuta esecutiva, dopo che il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta del condannato all’affidamento al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. Per questi motivi, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in data 26 febbraio 2024 ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nel pomeriggio di ieri, 27 febbraio, dai Carabinieri della Stazione di Boretto, nel cui comune l’uomo risiede. I militari hanno raggiunto l’uomo presso la propria abitazione in cui si trovava, lo hanno arrestato e lo hanno accompagnato in carcere per l’espiazione della pena.