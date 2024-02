Consiglio di sede Lapam Confartigianato Fiorano con analisi delle imprese del comune

Sensibilizzare le nuove generazioni ai mestieri artigiani, lo sviluppo di comunità energetiche, il trend delle imprese nel comune e la promozione del lavoro autonomo. Questi i temi sul tavolo del consiglio di sede Lapam Confartigianato di Fiorano Modenese dove il presidente Lapam Confartigianato di Fiorano Ercole Leonardi e il responsabile della locale sede associativa Stefano Roncaglia hanno incontrato i consiglieri per discutere e pianificare il 2024 nel comune fioranese.

L’attenzione dei consiglieri si è inizialmente concentrata sulla sensibilizzazione dei giovani ad attività e mestieri artigiani, promuovendo una cultura del lavoro autonomo e la possibilità di organizzare momenti formativi per avvicinare i giovani a quei mestieri in via di estinzione.

Tra i temi affrontati durante l’appuntamento anche lo sviluppo delle comunità energetiche, considerata un’opportunità importante di crescita per le imprese.

Il consiglio di sede di Fiorano Modenese è stato un momento per presentare anche i dati economici comunali del 2023 elaborati dall’ufficio studi Lapam Confartigianato. Secondo l’analisi, al 31 dicembre 2023 si contano 1.557 imprese attive nel comune, in calo dell’1,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Del totale complessivo di imprese attive, 476 sono artigiane, pari al 30,6%. Analizzando il lungo periodo, dal quarto trimestre 2007 al quarto trimestre 2023, si sono aggiunte complessivamente 51 imprese, pari a un +3,4% (in controtendenza rispetto al -7,7% registrato in provincia). Delle 1.557 imprese attive nel 2023, 281 sono gestite a prevalenza da donne, 167 a maggioranza da stranieri e 111 prevalentemente da giovani under 35. Analizzando il territorio per macrosettori di attività, si nota una maggior concentrazione di imprese nei servizi alle imprese (26,1%), nella manifattura (22,5%) e nel commercio e autoriparazione (21,9%). Nel tempo si nota un calo più accentuato tra le imprese della Manifattura, sia nel breve che nel lungo periodo. Rispetto al IV trimestre 2015, primo dato a disposizione in serie storica con dettaglio settoriale, si evidenzia un calo anche nell’Agricoltura e nell’Alloggio e Ristorazione, mentre crescono le imprese dei Servizi sia alle persone che alle imprese.

«L’analisi dei dati è fondamentale per capire come e dove intervenire come associazione – spiega Ercole Leonardi, presidente Lapam Confartigianato Fiorano Modenese –. Anche, e soprattutto, in vista della prossima tornata elettorale, è importante che i futuri amministratori si rendano conto di dove il nostro territorio e le nostre imprese hanno necessità di sostegno, di investimenti e di supporto. Noi come Lapam siamo attenti a promuovere la cultura del lavoro autonomo e a sensibilizzare l’opinione pubblica sui cosiddetti “mestieri in via di estinzione” per avvicinare i giovani a queste attività. Solo con un lavoro di squadra si può contribuire alla crescita di un’area dinamica e strategica come quella di Fiorano».