Consiglio comunale giovedì 29 febbraio al castello di Formigine

Si terrà giovedì 29 febbraio la prossima seduta del consiglio comunale di Formigine presso le sale del castello di Piazza Calcagnini. All’attenzione dei consiglieri quattro delibere e due mozioni.

Si parte con una variazione della programmazione finanziaria comunale (aggiornamento budget Formigine Patrimonio srl, aggiornamento allegati del DUP – Documento Unico di Programmazione, variazione al bilancio di previsione 2024/26 del Comune di Formigine). Ultima delibera in esame, l’autorizzazione alla permuta di un terreno a Colombaro. A seguire verranno discusse due mozioni su residenzialità storica nei regolamenti ERP e rifinanziamento del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e alimentazione”. Si inizia alle 20.30 e come di consueto sarà disponibile la trasmissione in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.