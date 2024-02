‘Animas’ con Beppe Dettori, voce e chitarra e Raoul Moretti, arpa elettrica al Nuraghe di Fiorano

Il Circolo Culturale Nuraghe Pinuccio Sciola in collaborazione con la Città di Fiorano Modenese, la FASI, la Regione Autonoma della Sardegna e l’associazione artistica Inarte, ospita sabato 2 marzo, alle ore 20.30, presso la sede di Villa Cuoghi, in Via Gramsci 32 a Fiorano Modenese, il concerto ‘Animas’ con Beppe Dettori, voce e chitarra e Raoul Moretti, arpa elettrica. L’ingresso è libero e al termine seguirà un rinfresco con prodotti sardi.

Animas è il titolo dell’album che Beppe Dettori e Raoul Moretti, dopo che erano stati finalisti al Premio Tenco 2020 nella categoria interpreti con il loro omaggio a Maria Carta ‘(In)Canto Rituale’, hanno pubblicato nel 2021 avvalendosi della partecipazione, fra gli altri, di Paolo Fresu, di Davide Van De Sfroos, dei Cordas et Cannas, di Franco Mussida.

Giovanni Graziano Manca, giornalista critico musicale, ha scritto che “Dettori e Moretti giungono a esiti qualitativi davvero strabilianti. Sfugge a qualsiasi imbrigliamento classificatorio, la musica dei due: il loro sound, che con espressione paradossale e non del tutto soddisfacente potremmo forse definire ‘folk d’avanguardia’ o ‘progressive folk’, si nutre di sonorità, suggestioni, influenze di volta in volta diversissime tra loro mescolando sapientemente musica tradizionale sarda e musica d’autore, suggestioni musicali colte e tracce di jazz. Al di là di tutto, però, una constatazione: quella di ‘Animas’ è musica godibile e intensa, di grande impatto emotivo. Ne consigliamo vivamente l’ascolto”.

Giuseppe Dettori è stato la voce dei Tazenda dal 2006 al 2012 dopo la morte di Andrea Parodi. Ha collaborato con Ron, Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, Gatto Panceri, Paolo Meneguzzi, Gianluca Grignani, ha scritto per Eros Ramazzotti, Cristina D’Avena.

Raoul Moretti è considerato uno degli arpisti più innovatori con una traiettoria artistica internazionale, portando la sua arpa in differenti mondi musicali ed è uno degli arpisti più richiesti al mondo per l’uso dell’arpa elettrica ed elettronica.