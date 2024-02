Uomo e natura: convivenza perfettibile. Escursione alle Salse di Nirano alla scoperta del rapporto uomo e natura nella Riserva

E’ ripresa la stagione di eventi, attività e appuntamenti con la natura alla Riserva delle Salse di Nirano, a Fiorano Modenese.

Le attività, per lo più gratuite, sono realizzate in collaborazione con Ecosapiens, la Lumaca, Ente Parchi dell’Emilia centrale, CAI e GEFI, con il sostegno del Comune di Fiorano Modenese.

Domenica 3 marzo, alle ore 10.30, con partenza da Cà Rossa è in programma l’escursione “Uomo e natura: convivenza perfettibile”. Una facile passeggiata per tutti alla scoperta dell’uso storico dell’area delle Salse, come l’essere umano ha plasmato la natura in suo favore e come la natura si sia adattata alle sue azioni: una convivenza a tratti difficile e sempre in cambiamento.

L’attività è gratuita, ma è richiesta la prenotazione tramite il form online (https://bit.ly/prenota-alle-salse), reperibile sul sito del Comune (www.fiorano.it), nella sezione Eventi, sulla pagina fb della Riserva e sul sito Fiorano turismo (www.fioranoturismo.it/it/natura/salse-di-nirano/iniziative-alle-salse).

Per informazioni: salse.nirano@fiorano.it, telefono 0522 343238 – 342 8677118