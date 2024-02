Tennis Wheelchair: primo torneo rodeo regionale allo Sporting Sassuolo

Si è svolto presso lo Sporting Club Sassuolo questo weekend il primo torneo rodeo di tennis wheelchair della regione Emilia Romagna, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, e che ha visto impegnati 8 giocatori della categoria open maschile. E’ prestigioso per lo Sporting Club Sassuolo e per la Città di Sassuolo far parte di questo circuito, ed essere stato il primo circolo ad ospitare questa manifestazione che si alternerà in varie tappe per tutta la Regione. Il sodalizio sassolese ha ottenuto questo traguardo grazie alla qualità delle sue strutture, che sono considerate fra le migliori d’Italia, e grazie agli anni di esperienze positive nell’organizzazione di grandi appuntamenti tennistici.

I protagonisti di questo Rodeo Wheelchair sono stati gli albinetani Bruno Carlucci, Andrea Rinaldini, Alessandro Ferrecchi e Andrea Servadei, Pietro D’imperio tesserato per il TC Budrio e i portacolori di casa Paolo Tontodonati, Angelin Shpjati e Wainer Righi. Gli 8 atleti sono stati divisi in due gironi da quattro all’italiana, quindi tutti contro tutti in un set a 6 games con vantaggi, e ad avere la meglio sono stati rispettivamente Bruno Carlucci e Andrea Servadei. Successivamente sono stati giocati i doppi, scambiando ogni set le coppie, ed un ottimo secondo posto è stato raggiunto proprio dal sassolese Wainer Righi. Il tutto è stato egregiamente organizzato dal Fiduciario FITP Matteo Versari e dal Tecnico del club Alessio Bazzani.

Prossimo appuntamento allo Sporting Club Sassuolo saranno i Campionati Italiani Individuali di tennis wheelchair previsti dal 10 al 14 luglio sui campi in terra rossa del circolo e che per la prima volta verranno organizzati in Emilia Romagna con il Patrocinio della Regione.