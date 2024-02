Smottamento dell’argine di un corso d’acqua a Marzabotto

Questa mattina intorno alle 8:30, i Vigili del fuoco dai distaccamenti di Monzuno e Vergato, sono intervenuti per lo smottamento dell’argine di un corso d’acqua in via Allocco 1, a Marzabotto, dovuto alle piogge di questi giorni. Sul posto i tecnici del comune di Marzabotto, Polizia locale, Carabinieri e Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Regione Emilia Romagna.