Le prime parole di Bigica come allenatore della prima squadra

Un video preparato dallo Staff e non una conferenza stampa tradizionale ha comunque presentato alla stampa e ai tifosi Emiliano Bigica nel suo nuovo ruolo di allenatore della prima squadra. Ecco alcuni passaggi dalle sue dichiarazioni:

Sono grato alla società per la fiducia che mi ha dimostrato in questo mio quarto anno qui e sono pronto a dare il mio contributo in questo momento non facile, iniziando ovviamente con il salutare e ringraziare mister Dionisi per la grandissima sinergia e il grande rapporto umano che abbiamo avuto.

Ovviamente oltre alla famiglia Squinzi vorrei ringraziare il presidente Carlo Rossi il direttore Carnevali, Giovanni Rossi e Francesco Palmieri per avermi dato l’opportunità di vivere questo bel momento affidandomi questo incarico.

Ho lavorato tanto da quando faccio l’allenatore per questo momento, è quello che ho sempre sognato. Da calciatore possiamo dire che ho bruciato le tappe mentre da allenatore ho fatto tanta gavetta e In questo momento mi si è presentata questa bellissima occasione.

Con la squadra in questi due giorni di lavoro assieme ho cercato di instaurare un rapporto di fiducia, ho parlato molto con loro e ho capito che sanno molto bene che il momento non è facile e che bisogna tirare fuori tutto.

Claudio Corrado