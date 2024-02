Con i Pink and US sabato all’Astoria di Fiorano i maggiori successi dei Pink Floyd

Pink and US portano in scena i maggiori successi dei Pink Floyd dall’album “The Dark Side of The Moon” a “The Wall”, da “Animals” a “Wish You Were Here” a “The Final Cut”, da “Momentary Lapse of Reason” a “The Division Bell”.

Appuntamento sabato 2 marzo alle 21:00 all’Astoria di Fiorano.

Pink and US sono Norman Nanetti Voce e Chitarra Acustica, Vitaliano Lusvardi Basso, Andrea Fiocchi, Pierpaolo Bacchi ed Elia Garutti alle Chitarre Elettriche e Acustiche, Silvio Barale Pianoforte, Davide Barale Hammond, Moog, Sintetizzatori e Tastiere, Fabio Barale Batteria; Silvia Vecchi, Chiara Vecchi, Maria Giulia Lombardi, Giovanni Contri al Sassofono.

Info e prenotazioni (anche via WhatsApp): 366.320.6544