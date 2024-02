A Scandiano i carabinieri incontrano la cittadinanza per consigli anti truffe

I Carabinieri sono da sempre impegnati sul contrasto delle truffe agli anziani, fenomeno particolarmente sentito in provincia, anche intensificando ulteriormente gli incontri con i cittadini per sensibilizzarli, informandoli sulle nuove modalità attuative dei raggiri, poste in essere dai truffatori.

E proprio al fine di prevenire le drammatiche conseguenze delle truffe agli anziani, l’altro pomeriggio a Scandiano, presso la sala adiacente il cinema teatro Boiardo, i carabinieri della locale tenenza hanno tenuto una conferenza a cui hanno partecipato circa 50 persone. Ai presenti sono stati illustrati i mezzi e i modi in uso ai ladri e truffatori che prendono di mira gli anziani. Durante l’incontro, si è cercato di far comprendere quali possono essere gli stratagemmi da smascherare in tempo per evitare di incorrere in potenziali truffe. Sicuramente il consiglio più importante è quello di diffidare dagli sconosciuti, in quanto i truffatori si presentano con apparenza distinta, sorriso cordiale, massima disponibilità al fine di conquistare la fiducia delle vittime e per introdurvisi abilmente in casa pronti ad appropriarsi di denaro e gioielli. Dell’ingenuità approfitteranno ugualmente in strada, ostentando un’improbabile cortesia che consentirà loro di avvicinare le vittime quanto basta per fargli sparire il portafogli. O magari la pensione, appena usciti dalla banca o dalle poste. Altri consigli da non dimenticare: mai affidare soldi contanti o preziosi a estranei, seppure si dichiarino forze dell’ordine, mai aprire agli sconosciuti né farli entrare in casa, nessuna confidenza con sconosciuti al telefono. In ultimo, e aspetto più importante, quello di non esitare di chiamare il 112. I carabinieri come le altre Forze di Polizia sono sempre pronti ad aiutare i cittadini.