14 persone denunciate a Bologna per una “truffa della solidarietà”

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna, Ordinaria e per i Minorenni, quattordici rumeni per truffa in concorso. È successo nella mattinata di sabato 24 febbraio, quando i Carabinieri in servizio di vigilanza ai padiglioni del polo fieristico di Bologna hanno notato la presenza di un gruppo di persone sospette che si stavano aggirando tra i visitatori della Fiera “Liberamente” chiedendo denaro ai presenti e annotando le somme ricevute su una cartellina.

Coadiuvati dagli addetti alla vigilanza, i Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno intercettato i presunti responsabili, 14 rumeni (tra cui tre minorenni) di età compresa tra i 16 e i 47 anni e sequestrato le cartelline che si portavano appresso, all’interno delle quali c’erano delle stampe di carta, formato A4, riportanti il simbolo dei disabili, la Bandiera Italiana e un logo con la scritta “Tourisme & Handicaps” seguito dalla dicitura “CERTIFICATO REGIONALE PER PERSONE NON UDENTI E FISICAMENTE DISABILI E DESIDERIAMO APRIRE UN CENTRO INTERNAZIONALE PER BAMBINI POVERI GRAZIE MILLE”, la traduzione in inglese e una tabella con quattro colonne intestate rispettivamente con “FIRMA”, “NUMERO POSTALE”, “CITTÀ” e “DONAZIONE”.

Accompagnati nella caserma dei Carabinieri di Via Leonetto Cipriani, i quattordici soggetti sono stati sottoposti a una perquisizione personale che ha consentito di recuperare 182,50 euro. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai Carabinieri.