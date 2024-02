Successo per l’incontro inaugurale del ciclo “Bussole”, con Francesca Mannocchi

Grande risposta del pubblico, che ha riempito due sale della Biblioteca Comunale di Castelfranco Emilia, per il primo appuntamento del ciclo di incontri “Bussole”, promosso dall’Amministrazione di Castelfranco Emilia in collaborazione con Pandora Rivista. L’incontro inaugurale si è tenuto domenica sera con ospite la giornalista e documentarista Francesca Mannocchi, per una riflessione sulla guerra, tra racconto dei molti conflitti che segnano la situazione internazionale attuale e una riflessione sul nostro presente e i rischi che abbiamo di fronte.

“Ringrazio in primis Pandora Rivista per il supporto che ci ha fornito nella realizzazione di questa rassegna di appuntamenti culturali che ha preso il via domenica con una grandissima risposta positiva da parte della nostra cittadinanza, ma anche da fuori. Il nostro obiettivo è fornire alla comunità un’importante opportunità: quella di interrogarsi a fondo e poter trovare risposte reali alla sempre più complessa situazione mondiale. Gli incontri del ciclo daranno la possibilità di districarsi nella miriade di informazioni dalle quali veniamo sommersi quotidianamente, talvolta anche false, grazie al supporto di esperti che ricopriranno un vero e proprio ruolo guida o meglio di “bussola” per il pubblico – commenta l’Assessore alla Cultura Leonardo Pastore.

“Questo ciclo di incontri, per cui ringrazio molto il Comune di Castelfranco Emilia e l’Assessore Pastore per la volontà di promuoverlo, riflette pienamente uno degli obiettivi che Pandora Rivista si è sempre proposta: dare a un pubblico il più ampio possibile strumenti per capire e approfondire una realtà come quella in cui viviamo: complessa, in trasformazione e segnata da crisi molteplici. In questo 2024 guardare alla dimensione internazionale ha un’importanza particolare. Siamo in un contesto globale segnato da conflitti vecchi e nuovi, nonché da una straordinaria concentrazione di scadenze elettorali in Paesi cruciali. Ad affrontare queste tematiche saranno ospiti di grande rilievo, che sono sicuro riusciranno a interessare il pubblico a questioni difficili ma determinanti per il futuro di tutti noi” – continua Giacomo Bottos, direttore di Pandora Rivista.

I prossimi appuntamenti in programma vedranno la presenza a Castelfranco domenica 24 marzo, alle 18.30, del giornalista di Chora Media Simone Pieranni, che aiuterà il pubblico a riflettere sulle principali tendenze che segnano la Cina e mercoledì 3 aprile, alle 21, del direttore di YouTrend Lorenzo Pregliasco. In questo caso saranno al centro del discorso le elezioni negli Stati Uniti.

Per accedere agli incontri è consigliata la prenotazione online sul sito www.pandorarivista.it

Pandora Rivista è un progetto culturale che, con un quadrimestrale cartaceo, una versione online, un Festival annuale, un programma di eventi, la realizzazione di ricerche e una serie di contenuti multimediali tra cui un videopodcast, mira a costruire uno spazio di dibattito di qualità e di approfondimento, per aiutare a capire le grandi trasformazioni del nostro tempo.