“L’8 tutto l’anno”: mercoledì 28 febbraio Concordia ospita il filosofo femminista Lorenzo Gasparrini

Mercoledì 28 febbraio alle ore 18:30 presso la Sala delle Capriate del Comune di Concordia, in via per San Possidonio n. 1, si svolgerà l’incontro pubblico “L’8 tutto l’anno” promosso da SPI Cgil e Coordinamento donne SPI Cgil Area Nord in collaborazione con il Comune di Concordia.

L’iniziativa è realizzata in occasione della Giornata internazionale della donna e vede la partecipazione dello scrittore e filosofo femminista Lorenzo Gasparrini, che si è occupato tra l’altro del sessismo nel linguaggio contemporaneo.

Lorenzo Gasparrini dialogherà con Dantina Bellelli, componente del direttivo SPI Cgil di Concordia. Sarà una chiacchierata su temi come lavoro, educazione, famiglia, femminismo, mascolinità tossica e alleanze tra generi. Un dialogo per analizzare e creare consapevolezza su aspetti e condizioni che possono creare e generare pregiudizi e abitudini sessiste.

L’incontro sarà introdotto da Judtih Pinnock, psicologa e psicoterapeuta, esperta d linguaggi e comunicazione di genere e responsabile Coordinamento donne SPI Cgil Area Nord. Porterà i saluti dell’Amministrazione e il suo contributo al dialogo l’assessora a scuola, cultura e formazione del Comune di Concordia Marika Menozzi.

Giovedì 29 febbraio Lorenzo Gasparrini presenterà il suo ultimo libro “I ragazzi possono essere femministi?” alle ragazze e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Zanoni. Si tratta di un volume pensato per i ragazzi, che parte dai dubbi e dalle perplessità dei giovani per proporre un’azione ragionata contro la maschilità tossica.