Incontri di quartiere a Bell’Italia e Torre Maina

Proseguono gli incontri di quartiere: il sindaco e gli assessori della giunta comunale incontrano i cittadini. Una serie di occasioni per confrontarsi sui temi più significativi per la vita del capoluogo e delle località, momenti di dialogo e confronto tra l’amministrazione comunale e la comunità. Prossimi appuntamenti, entrambi con inizio alle 20.30, martedì 27 febbraio per i residenti di Bell’Italia (presso la Sede Yawp, Via Grizzaga 107) e venerdì 1 marzo per i residenti di Torre Maina (Campo Sportivo Minghelli, Via Sant’Antonio 79).