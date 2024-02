Correggio, picchiato e derubato dell’auto in birreria: denunciati i complici

Sono stati individuati e denunciati gli altri due giovani che, nei giorni scorsi presso una birreria di Correggio, assieme ad un altro uomo, avevano aggredito un giovane derubandolo dell’auto. I tre si trovavano nel locale pubblico quando, con destrezza, sfilavano dagli indumenti di un cliente le chiavi dell’autovettura ed il suo telefono cellulare e successivamente lo aggredivano, prendendolo a calci e pugni. Stesso trattamento veniva riservato anche ad altri due clienti intervenuti a difesa della vittima. I tre si allontanavano poi dal locale, aprivano l’autovettura con la chiave asportata e si allontanavano a forte velocita.

I carabinieri di Correggio, che in prima battuta hanno fermato e arrestato uno dei presunti autori dei reati – un 26 enne residente in paese – nelle successive indagini hanno identificato i presunti suoi complici che erano riusciti a fuggire. Per questi motivi, con le accuse di concorso in furto con destrezza, tentata estorsione, rapina impropria e lesioni personali i militari hanno denunciato alla Procura reggiana e all’Autorità minorile di Bologna un 25enne e un 17enne, entrambi residenti nel reggiano.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.