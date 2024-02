Cambio casa: cinque cose da non dimenticare prima del trasloco

Prima di affrontare il trasloco, è essenziale assicurarsi che tutto sia pronto per l’ingresso nella nuova dimora e che l’immobile sia già dotato di tutti i confort necessari per essere immediatamente fruibile. Tra i primi passaggi da mettere a punto c’è senz’altro la gestione delle utenze (energia elettrica, acqua, gas), affinché siano garantiti perlomeno i servizi di base, quelli primari, che consentono di vivere la quotidianità in tranquillità. Ma c’è molto altro su cui porre attenzione, da vedere nel dettaglio e considerare prima di cambiare casa: ecco qualche suggerimento per non dimenticare nulla.

Gas ed energia: attenzione alle utenze

Aver già predisposto la fornitura di gas, in questo senso, è fondamentale per evitare di dover ricorrere, ad esempio, a fornelli elettrici per cucinare, oppure dover riscaldare l’acqua prima di farsi una doccia. Che si tratti di un nuovo contratto, di un subentro e voltura, occorre assicurarsi di completare questa pratica in anticipo, prima di iniziare la permanenza nella nuova abitazione. Fortunatamente, anche in questo, internet e il web sono strumenti che ci vengono in aiuto, dal momento che ormai ogni procedura può essere agevolmente gestita online, offrendo un processo rapido e senza intoppi. I maggiori provider, VIVI Energia per citarne uno, danno ai propri clienti la possibilità di firmare online il contratto del gas, e dunque sbrigare tutte le procedure amministrative direttamente da casa propria, ottimizzando i tempi e fornendo, anche da remoto, tutta l’assistenza necessaria e la risoluzione in tempo reale di eventuali problematiche.

Non c’è casa senza internet

Ovviamente, quando si parla di trasloco non viene coinvolto solamente il grande capitolo gas ed energia. Una volta risolta la prima problematica, è tempo di occuparsi di altre importanti questioni. La predisposizione a un modem Wi-Fi è cruciale per garantire una connettività immediata nella propria abitazione. Un modem funzionante consente di rimanere connesso con il mondo fin dal primo momento, facilitando la gestione delle attività quotidiane e mantenendo contatti con amici e familiari. Ormai è praticamente impossibile immaginare una persona che non abbia il collegamento a internet e, ancor di più, una casa in cui non si riesca a navigare in rete, in virtù del numero sempre maggiore di attività che, possono o addirittura devono essere obbligatoriamente svolte online.

Aumentare la sicurezza

Si sa, la sicurezza non è mai troppa, a maggior ragione quando si tratta della propria casa. Prima di trasferirsi definitivamente nella nuova abitazione, non bisogna dimenticare di cambiare tutte le serrature in modo da evitare spiacevolissimi inconvenienti e assicurare la massima sicurezza a tutti gli inquilini. Serrature nuove offrono una maggiore tranquillità e permettono di avere il controllo totale sull’accesso al proprio immobile, soprattutto se si tratta di serrature di qualità che, seppur a fronte di un maggior costo, sono in grado di aumentare il livello di sicurezza personale e proteggere la proprietà.

Investire sui sistemi d’allarme

Cambiare le serrature è un passaggio obbligato, così come lo sta diventando negli ultimi anni l’investimento in un nuovo sistema di allarme, un passaggio ulteriore per proteggere la propria casa dagli intrusi e assicurare la propria tranquillità. Con le tecnologie moderne, ci sono molte opzioni disponibili per garantire la sicurezza della proprietà, dalle telecamere che notificano in tempo reale l’eventuale ingresso di malviventi, passando per allarmi direttamente connessi alle forze dell’ordine o sistemi di monitoraggio professionale. Il mercato è talmente pieno di prodotti differenti che basterà definire le proprie esigenze e scegliere, a quel punto, il sistema di allarme giusto e procedere con l’acquisto. In questo modo, anche nei periodi di assenza prolungata si avrà un controllo sulla propria casa, evitando di ricevere brutte sorprese nel momento nel rientro.

Pulire da cima a fondo

Potrà forse sembrare scontato, ma vale la pena inserire anche la pulizia profonda in questa lista delle cose a cui pensare prima di trasferirsi. Rendere tutti gli ambienti puliti è indispensabile per garantire un clima fresco e accogliente fin dal primo giorno di permanenza nel nuovo immobile.

Rimuovere polvere, sporco e eventuali residui lasciati dai precedenti inquilini rimane un passaggio obbligato per evitare la diffusione di germi o batteri, in questo modo si inizierà un nuovo capitolo di vita in un ambiente confortevole e privo di rischi. Una pulizia approfondita, infine, è anche un’ottima opportunità per ispezionare la casa per eventuali problemi o danni che potrebbero richiedere attenzione. I primi giorni sono, probabilmente, quelli più delicati, potrebbe esser sfuggito qualche particolare prima dell’acquisto che, invece, potrebbe essere più facile vedere e notare nel momento della pulizia, dando la possibilità di setacciare casa e annotare al vecchio proprietario eventuali noie da risolvere.

Si tratta di cose abbastanza lunghe e non particolarmente piacevoli, ma passaggi obbligati per iniziare una nuova vita nella propria casa, certi di non doversi preoccupare di alcun dettaglio trascurato. Con una pianificazione attenta e l’attenzione anche alle cose apparentemente minori, il trasloco potrebbe risultare un’esperienza priva di stress e in grado di godere appieno del nuovo, desiderato spazio abitativo.