“Albinea LIVE presenta “Dietro la Collina”: concorso letterario under 35 di racconti brevi dedicato a Michela Murgia

L’associazione giovanile Albinea Live ETS, con il sostegno della Biblioteca comunale Pablo Neruda, il Comune di Albinea, l’Unione delle Colline Matildiche e il Cinema Apollo, bandisce il concorso letterario di racconti brevi “Dietro la collina”.

La prima edizione è dedicata all’intellettuale, scrittrice e attivista Michela Murgia nell’anno della sua scomparsa. Il tema su cui si invita a riflettere è “il coraggio”, che lei ha nella sua vita e nella sua morte incarnato in modo sofferto e splendente. Il concorso si rivolge ai giovani dai 12 ai 35 anni residenti nei territori dell’Unione Colline Matildiche divisi in due categorie, under 16 e under 35.

L’associazione vuole, tramite questa iniziativa, spronare a riflettere sulla tematica proposta con uno sguardo fresco e introspettivo e a metterlo su carta secondo la propria creatività, per poi comunicarlo e dargli vita nell’infinito gioco tra scrittore e lettore. Si prevede di pubblicare un libretto con i testi finalisti al fine di incentivare la lettura nel contesto locale e connettere la comunità a partire dalle storie e i vissuti interiori dei propri giovani concittadini.

La scadenza per inviare l’elaborato è il 31 marzo 2024, la premiazione avverrà nel mese di giugno. Sul sito www.albinealive.it è possibile visionare il regolamento e la modulistica necessaria.”