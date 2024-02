24enne arrestato a Reggio Emilia dalla Polizia: in auto aveva un etto di cocaina

Nel pomeriggio di sabato 24 febbraio, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, procedevano al controllo di un’autovettura in via Bismantova con a bordo due uomini.

Durante le prime fasi del controllo il conducente, un 24enne kosovaro, regolare sul territorio nazionale e con precedenti per violazioni del Codice della Strada, si mostrava molto insofferente e, repentinamente, scendeva dal mezzo e tentava di darsi alla fuga e gettare oltre un’aiuola presente sulla via una busta di medie dimensioni.

Subito gli agenti inseguivano il fuggitivo e riuscivano a bloccarlo qualche decina di metri dopo e, nel contempo, recuperavano anche la busta che era stata gettata. All’interno della stessa veniva rinvenuta della sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 106 grammi.

A quel punto gli agenti decidevano di accompagnare entrambi i soggetti presso i locali della Questura al fine di sottoporli a controlli maggiormente approfonditi. Al termine degli stessi, il passeggero presente nell’autovettura, un albanese di 23 anni, risultava irregolare sul territorio nazionale e, quindi, denunciato.

Per quanto riguarda, invece, il 24enne conducente del mezzo, al termine di tutti gli accertamenti di rito, è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sottoposto al regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del giudizio direttissimo che avrà luogo questa mattina.