Elezioni Sassuolo, Rancan (Lega): “Avanti con Menani: la figura giusta per amministrare la città”

La Lega Emilia, guidata dal segretario Matteo Rancan, riafferma il proprio impegno a favore della continuità e della coesione, guardando con fiducia al futuro di Sassuolo sotto la guida di Francesco Menani: “Esprimiamo il nostro inequivocabile sostegno a Francesco Menani come figura chiave per la continuazione dell’amministrazione di Sassuolo. La sua leadership ha fornito solide basi per un progetto che ha dimostrato di essere sia duraturo che concreto. La decisione di confermare Francesco alla guida della città non è solo un passo avanti, ma un impegno per mantenere la continuità di un’azione amministrativa ben avviata” ha spiegato Rancan.

“Francesco Menani, portando avanti politiche e iniziative che hanno contribuito al progresso e al benessere della comunità di Sassuolo, ha svolto il suo compito in maniera positiva e la Lega Emilia è fermamente convinta che questo percorso debba continuare, garantendo così la stabilità e la coerenza necessarie per il successo a lungo termine della città” ha proseguito il segretario Lega Emilia, che ha concluso con un appello agli alleati: “Evitiamo di alimentare divisioni che potrebbero mettere a rischio il benessere collettivo. È fondamentale concentrare le energie e le risorse per affrontare le sfide future, lavorando insieme per costruire un futuro prospero per Sassuolo” ha concluso Rancan.