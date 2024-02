Castelnuovo Rangone: ragazzo colpito con fendenti dopo una competizione calcistica. Un arresto

I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Rangone hanno arrestato un ragazzo di 20 anni, il quale – facente parte della tifoseria – nel pomeriggio di ieri, nel corso di un litigio scaturito per futili motivi nei pressi di un campo sportivo del posto, al termine della partita, aveva aggredito un giovane calciatore di una delle due squadre dilettantistiche che aveva disputato l’incontro.

L’azione lesiva si è sviluppata con più di un fendente (nessuno dei quali mortale) in zone sensibili del corpo, con l’impiego di un’arma da taglio. Il malcapitato ha riportato molti giorni di prognosi, così come l’aggressore, rintracciato dai Carabinieri con i vestiti sporchi di sangue, feritosi autonomamente nel maneggio della lama.

Nel corso della successiva perquisizione personale, eseguita dagli operanti, l’arrestato è stato trovato in possesso di 3,5 g. di hashish. La posizione della persona arrestata sarà valutata anche per l’applicazione di specifiche misure di prevenzione, oltre che per la segnalazione amministrativa al Prefetto di Modena, in relazione alla qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, senza precedenti, è stato rimesso in libertà secondo quanto prevede la legge.