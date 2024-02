Reggio Emilia: incendio nella ex casa del custode presso la rotatoria dell’acquedotto

Intorno alle 9:00 un incendio ha interessato la ex casa del custode presso la rotatoria dell’acquedotto Iren in via Gorizia a Reggio Emilia, attualmente disabitata. Non è escluso che l’edificio fosse stato occupato abusivamente come rifugio per la notte. Non si registrano feriti. Vi erano custoditi documenti non rilevanti, senza dati sensibili, di proprietà Iren. Sul posto, per circa un’ora, i Vigili del fuoco con due squadre da Reggio Emilia, oltre alla Polizia di Stato.