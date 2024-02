Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 24 febbraio 2024

Nuvoloso con parziali e temporanee schiarite in pianura e possibilità di deboli precipitazioni più probabili lungo le aree di crinale dell’appennino emiliano con quota neve in flessione tra 1300-1000 metri . Esaurimento serale delle precipitazioni.

Temperature minime in flessione più marcata sulla pianura occidentale. Valori compresi tra 2 ed 8 gradi. Massime comprese tra 12 e 15 gradi. Venti inizialmente ancora moderati o forti da sud ovest sui rilievi, in attenuazione dal pomeriggio. Deboli, prevalentemente dai quadranti meridionali, in pianura. Mare mosso sotto costa e molto mosso al largo in particolare sulle aree costiere ferraresi. Tra mosso e poco mosso sulle restanti aree litoranee.

(Arpae)