Mirandola: 561° anniversario della nascita di Giovanni Pico

Mirandola omaggia la memoria del suo cittadino più illustre, definito il più grande pensatore della cristianità dopo Sant’Agostino. In onore del filosofo, è in programma una celebrazione ufficiale – Sabato 24 Febbraio alle ore 11 in Piazza Costituente presso la busto ad egli dedicato – alla presenza delle Autorità cittadine.

“L’Amministrazione Comunale onora un concittadino tanto illustre capace, con i suoi talenti ed i suoi manoscritti, di rendere Mirandola famosa in Italia e nel Mondo – – L’amore per Città, che Giovanni Pico ha raccontato per tutta la sua esistenza, rappresenta una bellissima testimonianza da tramandare in modo particolare alle generazioni più giovani.”