Teo Mammucari in scena sabato al Teatro Dehon di Bologna con “Sarà capitato anche a voi”

Sabato 24 febbraio ore 21 Teo Mammucari sarà in scena al Teatro Dehon di Bologna con “Sarà capitato anche a voi “, uno spettacolo fatto di esperienza vissuta e maturità artistica.

Sul palco la sua comicità esplora e porta alla luce alcune grandi tematiche della nostra quotidianità. Con dissacrante ironia e tanto umorismo Teo Mammuccari prende per mano il suo pubblico e lo porta a visitare una grande mostra d’arte fatta di quadri diversi e in cui ciascuno può riconoscere un pezzo di sé. Ci accompagna a guardarci da vicino. Così, in un rito collettivo e quasi catartico, potrebbe capitare di uscire dal teatro un po’ più consapevoli, alleggeriti. Forse con uno sguardo diverso e più benevolo nei confronti di noi stessi.

Biglietti on-line disponibili sul circuito Vivaticket.

Info: Teatro Dehon via Libia 59, Bologna – Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it