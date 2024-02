Sabato 24 febbraio il Meeting dello sport femminile in Cappella Farnese

Sabato 24 febbraio, a partire dalle 9.30, in Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio si terrà il Meeting dello sport femminile: gender equality, inclusione e giornalismo, organizzato da Assist con il Settore Sport del Comune di Bologna, con i patrocini di Amnesty International, VERA (Voice for Equality and Rights of women Athletes) e Federazione Stampa Italiana.

Parteciperà, tra gli altri, l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi. Saranno inoltre presenti figure importanti dello sport, come la campionessa azzurra Ayomide Folorunso e la vicepresidente della Associazione Internazionale Stampa Sportiva Evelyn Watta.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-meeting-dello-sport-femminile-gender-equality-inclusione-e-giornalismo-816838153907