Reggio Emilia: morto lo scooterista coinvolto in incidente a Massenzatico. Individuato l’automobilista scappato dopo lo schianto

E’ morto al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove era stato trasportato in condizioni di massima gravità, G.R. lo scooterista 57enne di Casalgrande coinvolto in un incidente stradale ieri sera a Massenzatico lungo via Beethoven. In sella al ciclomotore l’uomo è venuto a collisione con un’autovettura il cui conducente si è allontanato senza prestargli soccorso. L’automobilista è stato comunque individuato dalla Polizia locale. Denunciato, ha ammesso le proprie responsabilità.