Operazione antispaccio della Polizia di Bologna, dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

Un’operazione che ancora una volta colpisce e smantella una rete di spaccio di sostanze stupefacenti in quartieri della città come Bolognina, Corticella e Borgo Panigale. I cittadini, che incontriamo con costanza insieme alle forze dell’ordine, da tempo ci segnalano e chiedono di intervenire su questo. Operazioni come quella di oggi, per la quale rivolgo i miei sentiti ringraziamenti al Questore, alla Procura e agli agenti di Polizia intervenuti, sono il segno della presenza delle istituzioni e del fatto che le tante segnalazioni che ci vengono rivolte trovano, con attente e articolate attività di indagine, la massima attenzione. Quindi, non smettiamo di segnalare e denunciare, e continuiamo a lavorare insieme con fiducia, cittadini e istituzioni. Fianco a fianco.