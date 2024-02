Il Rotary dona libri alla Scuola “F. Ruini” di Sassuolo

Si è tenuta oggi presso i locali della Scuola Secondaria “F. Ruini” di Sassuolo la donazione, da parte del Rotary cittadino, di un contributo per l’acquisto di libri per la biblioteca della scuola media di Viale Mercadante. Nel complesso si tratta di un centinaio di libri, tra narrativa e raccolte per ragazzi. Presenti il dirigente Scolastico Barbara Bertoli, l’Assessore Alessandra Borghi e il Presidente del Rotary Felice Di Palma, insieme ad alcuni soci del club e insegnanti dell’istituto.

“Tra gli innumerevoli ambiti di intervento della nostra associazione c’è l’istruzione – afferma il Presidente del Rotary Di Palma – e questa donazione rappresenta un perfetto investimento nella cultura dei nostri giovani. Come rilevato dall’Ocse, in Italia tra i ragazzi quindicenni solo il 5% comprende totalmente un testo che ha letto, mentre uno studente su quattro ha difficoltà con gli aspetti base della lettura. Questa donazione va nella direzione, già intrapresa brillantemente dall’Istituto Comprensivo Sassuolo 3° Sud, di sensibilizzare sempre di più i giovani e le loro famiglie alla lettura, asset formativo indispensabile nella crescita dei nostri ragazzi”.

“Tale donazione per la quale ringrazio il Rotary – ha dichiarato la Preside Barbara Bertoli – ci permetterà di arricchire il patrimonio librario che la scuola possiede e fornire ulteriore supporto al nostro ideale pedagogico, volto a far crescere ragazzi che leggono, usano e amano i libri. La lettura come strumento di divertimento, di ricerca e di comprensione; un buon libro può diventare compagno di avventure oppure occasione di confronto e dialogo con i compagni di classe. Un effetto desiderabile non solo di per sé ma soprattutto perché, in termini di contrasto alla povertà educativa, un prestito della biblioteca scolastica sempre più efficiente rappresenta, nei contesti di maggior disagio economico e sociale, una delle poche occasioni per far entrare libri nelle case dei ragazzi, contribuendo così a ridurre le disuguaglianze”.